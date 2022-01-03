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Taliban 3 ton içkiyi Kabil Nehri’ne döktü

Taliban 3 ton içkiyi Kabil Nehri’ne döktü

Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, alkol satışı yapan üç kişiyi gözaltına aldıktan sonra ele geçirdiği 3 ton içkiyi Kabil Nehri’ne döktü.

Taliban yönetiminin “İstihbarat Başkanlığı” (GDI), yaptığı açıklamada Kabil’in Kart-e-Char bölgesinde alkol satışı yapan üç kişinin tutuklandığını ve ele geçirilen 3 ton içkinin imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada alkol kullanmanın haram olduğu ve Müslümanların içkiden sakınması gerektiği kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Taliban üyelerinin Kabil Nehri’ne yakalanan içkileri döktükleri görüntülendi.

Taliban 15 Ağustos’ta ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından haram diyerek kullanımını yasakladığı başta alkol ve uyuşturucu olmak üzere imalat ve satış yapılan yerlere baskınlar düzenliyor.

Etiketler taliban afganistan kabil nehri alkol
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