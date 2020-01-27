Taliban: ''ABD uçağını düşürdük''

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Twitter'dan paylaştığı açıklamada "Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" dedi.

Açıklamada, uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu öne sürüldü.

Taliban sözcüsü "Yakın geçmişte, Helmand, Balkh ve diğer bölgelerde işgalcilere ve kölelerine ait bazı uçaklar ve helikopterler Mücahitler tarafından düşürüldü" dedi.

NATO henüz düşen uçakla ilgili bir açıklama yapmadı, ABD de olayın soruşturulduğunu söyledi.