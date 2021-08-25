Taliban, Ankara'dan sürpriz bir talepte bulundu

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma planına ilişkin tartışmalar devam ederken Taliban, Ankara'dan yardım istedi.

TEHLİKELİ GÖREVLE İLGİLİ ÇEKİNCELER VAR

Bu konuyla ilgili Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Taliban'ın Afganistan'daki yabancı birliklerin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'den teknik destek talebinde bulunduğunu söyledi. Ancak örgüt daha önce de açıkladığı gibi Türk askerlerinin de 31 Ağustos'ta ülkeden ayrılmasında ısrarcı oldu.

Türk yetkililerden biri, Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren Taliban'ın bu isteğinin Türkiye'yi tehlikeli bir görevi kabul edip etmeme konusunda zor durumda bıraktığını belirtti.

"TÜRK ASKERLERİ OLMADAN RİSKLİ BİR İŞ"

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Türk yetkili, "Türk askerleri olmadan havalimanındaki çalışanların güvenliğini sağlamak riskli bir iş" dedi. Taliban ile bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirten aynı yetkili, birliklerin çekilmesine yönelik hazırlıkların ise tamamlandığını belirtti.

ÇEKİLME TAMAMLANINCA KARAR VERİLECEK

Bir başka yetkili ise planların şu anda net olmadığını ve nihai kararın yabancı birliklerin ülkeden çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos itibarıyla verileceğini söyledi.

TSK'NIN ÜLKEDEKİ VARLIĞINA KARŞI ÇIKIYORLAR

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid son yaptığı açıklamada Türk askerinin ülkedeki varlığına karşı çıkarak, "31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz. Kabil Havaalanında Türk askerine ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız. Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, fakat askerlerini burada istemiyoruz. "demişti.