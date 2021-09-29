Taliban kadınların üniversiteye girişini yasakladı

Taliban yönetimi, Afganistan'da kadın eğitmen ve öğrencilerin üniversiteye girişinin süresiz olarak yasakladığını duyurdu.

ABD güçlerinin çekilmesi ile Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban eski alışkanlıklarının aksine ılımlı olmaya çalışacaklarını söylüyorlardı. Ancak üst düzey isimlerin yaptığı tüm açıklamalara rağmen yapılan uygulamalar izlenecek politikaların çok da ılımlı olmayacağını ortaya koydu.

Taliban'ın kontrolü tam olarak ele geçirmesinin ardından hem dünyada hem de Afganistan'da en büyük endişelerden en önemlisi kadın haklarıydı. Geçtiğimiz günlerde kadınların üniversitede de perde arkasından eğitim aldığı fotoğraf çok konuşulmuştu. Ardından ülke genelinde lise ve ortaokullarda erkeklerin öğretime başlaması ancak kızlar için herhangi bir açıklama yapılmaması gözlerden kaçmamıştı.

KADINLARA SÜRESİZ YASAK GETİRİLDİ

Bugün gelen son Haber ise kadın haklarına ve yüksek öğrenimi geliştirmek için verilen yirmi yıllık çabanın çöpe gittiğini gösterdi. Kabil Üniversitesi'nin yeni rektörü yaptığı açıklama ile kadınların eğitmen veya öğrenci olarak kurumdan süresiz olarak yasaklanacağını duyurdu.

Rektör Mohammad Ashraf Ghairat konuya ilişkin paylaştığı tweette, "Size Kabil Üniversitesi rektörü olarak söz veriyorum. Herkese gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere gelmesine, çalışmasına izin verilmeyecek. Önce İslam." ifadelerini kullandı.

TAMAMI ERKEKLERDEN OLUŞAN KABİNE

Yeni üniversite politikası, 1990'larda, kadınların yalnızca bir erkek akrabası ile birlikte sokağa çıkmalarına izin verildiği ve tamamen okuldan uzak tutulduğu günleri hatırlatıyor

Taliban liderleri geçtiğimiz günlerde tamamı erkeklerden oluşan bir kabine atadı. Yeni hükümet, güvenlik endişelerini öne sürerek kadınların işyerine geri dönmesini de yasakladı.