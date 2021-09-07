Taliban yeni hükümeti resmen açıkladı
Taliban, Afganistan'ı yönetecek geçici hükümetin üyelerini açıkladı. Hükümetin lideri Molla Muhammed Hasan Ahund oldu.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Yeni hükümetin lideri Molla Muhammed Hasan Ahund oldu.
Taliban'ın açıkladığı diğer isimler ise şöyle:
Başbakan: Molla Hasan Akhund
Birinci Başbakan Yardımcısı: Abdul Ghani Birader
Başbakan Yardımcısı: Abdülselam Hanefi
Savunma Bakanı: Yakup Mücahid
İçişleri Bakanı: Sarajudin Hakani
Dışişleri Bakanı: Mevlevi Amir Khan Mutaqi
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