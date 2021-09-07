Taliban yeni hükümeti resmen açıkladı

Taliban, Afganistan'ı yönetecek geçici hükümetin üyelerini açıkladı. Hükümetin lideri Molla Muhammed Hasan Ahund oldu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Yeni hükümetin lideri Molla Muhammed Hasan Ahund oldu.

Taliban'ın açıkladığı diğer isimler ise şöyle:

Başbakan: Molla Hasan Akhund

Birinci Başbakan Yardımcısı: Abdul Ghani Birader

Başbakan Yardımcısı: Abdülselam Hanefi

Savunma Bakanı: Yakup Mücahid

İçişleri Bakanı: Sarajudin Hakani

Dışişleri Bakanı: Mevlevi Amir Khan Mutaqi