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Taliban'dan Afgan kadınlarına ''pencere'' yasağı geldi

Taliban'dan Afgan kadınlarına ''pencere'' yasağı geldi
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Afganistan'da 2021 yılında iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, konutlarda Afgan kadınların kullandığı alanlara bakan pencerelerin yapılmasını yasaklayan ve mevcut pencerelerin kapatılması gerektiğini belirten yeni bir kararname yayınladı.

Afganistan'da Taliban yönetimi, konutlarda Afgan kadınların kullandığı alanlara bakan pencerelerin yapılmasını yasaklayan ve mevcut pencerelerin kapatılması gerektiğini belirten yeni bir kararname yayınladı.

Taliban hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni binalarda “avluyu, mutfağı, komşunun kuyusunu ve genellikle kadınlar tarafından kullanılan diğer yerleri” görmeyi mümkün kılan pencerelerin bulunmaması gerekiyor.

Yayınlanan kararnameye göre “Kadınları mutfakta, avluda çalışırken ya da kuyudan su toplarken görmek müstehcen eylemlere yol açabilir.”

Belediye yetkilileri ve diğer ilgili birimler, komşuların evlerini görmenin mümkün olmadığından emin olmak için inşaat alanlarını izlemek zorunda kalacaklar.

Kararnamede, bu tür pencerelerin bulunması halinde, ev sahiplerinin “komşulara rahatsızlık vermemek için” bir duvar inşa etmeye ya da görüşü engellemeye teşvik edileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet

Etiketler pencere afganistan taliban afgan kadınları
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