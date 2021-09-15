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Taliban'dan flaş düzenli ordu açıklaması

Taliban'dan flaş düzenli ordu açıklaması

Taliban hükümetinin Genelkurmay Başkanı Fasihuddin, bugün yaptığı açıklamada düzenli ordu kuracaklarını belirtti.

Taliban hükümetinin Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, başkent Kabil’de bir konferansta yaptığı konuşmada, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.

Afganistan’da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

İÇ SAVAŞ İDDİASI

Öte yandan Fasihuddin, ülkede “etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları” bastıracaklarını söyleyerek, “direnişçilerin” ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.

Afganistan’daki 34 vilayetten 33’ü Taliban’ın kontrolü altına girmişti, ancak başkent Kabil’in kuzeyindeki Pencşir vilayeti yerel grupların elinde kalmıştı.

Ulusal Direniş Cephesi adı altında toplanan söz konusu gruplara eski Afgan komutan Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyordu.

Etiketler savaş ordu taliban
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