Taliban'dan ''kız öğrenci'' açıklaması

20 yıl sonra Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, kız öğrencilerin ''mümkün olan en kısa sürede'' okula dönmelerine izin vereceğini açıkladı.

ABD’nin 20 yılın ardından Afganistan’dan çekilmesinin sonra yönetimi ele alan Taliban, Afgan kızlarının eğitim süreci ile ilgili açıklamada bulundu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, "Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kız öğrenciler için, özellikle liseli kızların eğitimine bir an önce zemin hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor” derken, “Prosedürlerle ilgili çalışmalar devam ediyor, Allah'ın izniyle bu da gerçekleşecek” diye konuştu.

Mücahid, bunun için öncelikle "güvenli bir öğrenme ortamının" oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Afganistan’da geçtiğimiz günlerde ilkokul eğitimi, kız ve erkek öğrenciler arasında ayrılmış sınıflarda başlamıştı.

'KADINLAR BELLİ POZİSYONLARA ATANACAK'

Taliban geçtiğimiz gün, bakan yardımcıları atamalarını duyurmuş, listede hiçbir kadına yer vermemişti.

Konunun sorulduğu sözcü Mücahid, kadınların çalışabilmelerinin önündeki engeller konusunda ayrıntı vermeden "çalışmaların devam ettiğini" söyledi.

Mücahid, “Kabineyi daha da güçlendirmeye çalışıyoruz, inşallah kadınlar da gerekli bölümlerde belli pozisyonlara atanacak ve bir gün isimlerini buradan duyuracağız” dedi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NDEN İNSAN HAKLARI UYARISI

Uluslararası Af Örgütü de geçtiğimiz gün, Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana insan haklarının kötüleşmesine ilişkin bir brifing yayınlamış, konuyla ilgili protestoların şiddetle bastırıldığını ve bazı kadın haklarının tehdit altında olduğunu söylemişti.

Taliban, kadınların erkek akrabaları olmadan evden çıkmalarını yasakladıkları ve kızlara okulları kapattıkları 1996-2001 döneminden bu yana değiştiklerini belirtmişti.

Ülkede geçtiğimiz haftalarda üniversite eğitimi, erkek ve kız öğrencilerin aynı sınıfın içerisinde perde ile ayrılarak oturup eğitim görmeleri dikkat çekmişti.