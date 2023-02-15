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Taliban'dan Türkiye'ye ''bir poşet'' deprem yardımı

Taliban'dan Türkiye'ye ''bir poşet'' deprem yardımı
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Afgan Kızılayı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deprem yardımının Türkiye’nin Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay’a naylon bir poşet içerisinde verildiği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım gönderme kararı alan Taliban, Türkiye Büyükelçiliği’ne 4.5 milyon Afganisi (50 bin dolar) teslim etti. Afganistan'da iki yıl önce yönetimi ele geçiren Taliban'a bağlı Afgan Kızılayı'nın (ARCS), bağışı naylon bir poşet içerisinde teslim etmesi dikkat çekti. 

ARCS'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ARCS Başkanı Matiul Hak Halis’in Türkiye’nin Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay’a bir naylon poşet içinde deprem yardımını verdiği görüldü.

Khaama Press'ın aktardığına göre Afgan Kızılayı Başkanı Halis, Türkiye halkına başsağlığı mesajını iletti. Büyükelçi Erginay da yardım için teşekkür etti ve depremden etkilenen ailelere yardımı iletme sözü verdi. 

Etiketler afgan taliban afganistan Türkiye afganistan kızılay
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