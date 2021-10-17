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Taliban'ın atadığı vali haritada Afganistan'ı gösteremedi

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban tarafından atanan bir vali, dünya haritasında Afganistan'ın yerini bulamadı. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirdikten sonra hükümetini de kuran Taliban'la ilgili gelişmeler kamuoyunda geniş yer bulmaya devam ediyor. Ülkeyi ele geçirdikten sonra ılımlı mesajlar veren ancak kısa zamanda bu sözleri unutup ülkeyi gelecek açısından karanlık günler beklediğinin emarelerini veren Taliban'la ilgili bir video ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

AFGANİSTAN'IN YERİNİ GÖSTEREMEDİ
Paylaşım rekorları kıran videoda, Fransız bir muhabir röportaj yaptığı Taliban üyesine yanındaki küre dünya haritasında Afganistan'ın yerini göstermesini istiyor ancak vali bunun çok zor olduğunu söylüyor ve haritayı çevirip defalarca bakmasına rağmen yaşadığı ülkenin yerini bulamıyor.

MUHABİR YARDIMCI OLDU
Fransız muhabirin küre üzerinde Afganistan'ı göstermesi ve kendisine yardımcı olması üzerine elini o noktaya götüren vali "Evet anladım, yeşil olan yer mi?" yanıtını veriyor. Çok sayıda kullanıcının yorum yaptığı video Taliban hükümetinin yönetimine talip oldukları ülkeye ne kadar uzak olduklarını da gözler önüne seriyor.

TALİBAN İLK RESMİ TEMAS İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki liderliğindeki Taliban heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Doha üzerinden Türkiye'ye gitmişti. Önce İstanbul'a, oradan da tarifeli uçakla Ankara'ya geçen heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yapmıştı.

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Etiketler taliban afganistan dünya haritası vali
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