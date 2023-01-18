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Taliban'ın hedefinde şimdi de kadın gazeteciler var

Taliban'ın hedefinde şimdi de kadın gazeteciler var
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Afganistan'dan yönetimi elime geçiren Taliban'ın kadınlara yönelik zulmü devam ediyor. Taliban şimdi de gözünü kadın gazetecilere dikti.

Afganistan’da yönetimin ele geçirilmesinden beri aldığı kararlarla dünyanın tepkisini çeken Taliban, gündeme oturacak yeni bir skandal kararın alınabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ülkede kız öğrencilerinin üniversite eğitimi almasını yasaklayan Taliban, bu kez gözünü kadın gazetecilere dikti.

Canlı yayına katılan bir Taliban yetkilisi, medyada çalışan kadınların başörtüsüne “düzgün” bir şekilde uymamaları ve ofiste erkek meslektaşlarıyla karışmaları halinde Taliban'ın Afganistan'da medyayı kadınlara kapatmak için yeni bir emir çıkaracağı konusunda tehdit etti. 

Kadınların gerekli önlemleri almadığı takdirde medyanın kapatılacağını açıklayan yetkili, “Yeni bir karara hazır olmalılar. Bu bizim için kırmızı bir çizgi. Gençlerin ahlaki yozlaşmasına neden olan şeylere sessiz kalamayız” diye konuştu.

Taliban yetkilisinin çalışan gazeteci kadınlara yönelik bu söylemleri büyük yankı uyanırdı.

Etiketler afgan taliban kadın gazeteci kadın
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