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Taliban'ın hedefindeki ünlü şarkıcı kaçmayı başardı

Taliban'ın hedefindeki ünlü şarkıcı kaçmayı başardı

Taliban'ın hedefindeki isimlerden biri olan pop yıldızı Aryana Sayeed'in, Kabil'den Doha'ya giden uçakta olduğu ortaya çıktı.

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Yüzlerce kişinin bindiği uçağın içinde bir tanıdık ismin de olduğu öğrenildi.

UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Paris Match'in haberine göre, Afganistan'da polis koruması altında yaşayan ve şarkılarını söylemeye devam ettiği için Taliban'ın hedefinde olduğu ileri sürülen Aryana Sayeed, Afganistan'dan ayrılarak Katar'a gitti. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, uçakta çektiği bir fotoğrafı da sevenleriyle paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede 94 binden fazla beğeni aldı.

 

Etiketler taliban Aryana Sayeed doha
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