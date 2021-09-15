Taliban'ın idam görüntüleri kan dondurdu

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın esir aldıkları bir kişiyi idam ettiği görüntüler kan dondurdu.

Afganistan'da ülkenin kontrolünü ele geçiren ve yeni yönetimi dünyaya ilan eden Taliban, kendisine karşı savaşanlara yönelik yaptırımlarına da devam ediyor. Örgütün infaz anlarına ilişkin görüntüler kan dondurdu.

Taliban'ın bir esiri idam ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde militanların boynuna ip geçirdiği esir görülüyor. Militanların ayağının altından varili çektiği esirin yaşamak için son bir hamle yaparak varile dokunmaya çalışması, tüyleri diken diken etti.

OTOMATİK SİLAHLARLA KURŞUNA DİZDİLER

İdam ettikleri esiri iple öldürdükten sonra son bir hamle daha yapan Taliban militanları, ellerindeki otomatik silahlarla esiri kurşuna dizdi. Örgütün infaz görüntüleri sosyal medyada çok sayıda eleştirel yorum aldı.