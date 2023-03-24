Tam 4 kat büyüttü: ABD bankaları Fed kredisine akın etti

ABD'de bankalar, kriz sırasında oluşturulan yeni Fed kredisinin kullanımını artırdı.

Amerikan bankaları, Silicon Valley Bank’ın bu ayki çöküşünün ardından oluşturulan yeni bir Fed kredi programına olan güvenlerini derinleştirdi .

Kurumlar Çarşamba günkü verilere göre, Banka Vadeli Finansman Programından geçen haftaki 11.9 milyar dolardan keskin bir artışla 53.7 milyar dolar borçlandı.

Bankalar, yükselen faiz oranı ortamı sayesinde tahvil tutmalarından dolayı gerçekleşmemiş kayıplara oturuyor. Bu sorun , bu ayın başlarında varlıklarını yaklaşık 2 milyar $ zararla satmak zorunda kalan SVB’nin iflasına yol açtı . Oranlar yükseldikçe fiyatlar düşüyor, bu da kayıplara yol açtı.

Yeni banka finansman programı, bankalar ve diğer kurumlar üzerindeki benzer baskıları hafifletmek için 12 Mart’ta başlatıldı.

BORÇLANMALAR ARTTI

Mevduat sahiplerine olan yükümlülükleri ve diğer masrafları karşılamak için çoğunlukla kapatılan bankalara verilen bir diğer kredi kategorisi de sıçradı. Bu borçlanmalar geçen hafta 142,8 milyar dolardan 179,8 milyar dolara yükseldi. Düzenleyiciler, mevduat sahiplerinin birikimlerini çekmesinin ardından bu ay Silicon Valley Bank ve Signature Bank’a el koydu.

Bu arada, bankaların Fed’den borç aldıkları geleneksel yol olan iskonto penceresi kullanımı bu hafta düştü. Orada borçlanma geçen hafta 152,8 milyar dolardan 110,2 milyar dolara düştü.

AYRINTILAR NE?

Hazine veya diğer güvenli varlıklarla desteklenen bir yıllık kredileri, piyasa değeri daha düşük olsa bile tam fiyatını ödeyerek uzatır.

İndirim penceresi, menkul kıymetler için nominal değer yerine piyasa değeri sunar ve BTFP kapsamındaki bir yıllık vadeye kıyasla 90 günlük krediler sağlar.