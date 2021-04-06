Tansiyon yükseliyor! Rus askerlerine ''savaşa hazır olun'' mesajı

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas gerilimi devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, birlikleri denetleyerek ''savaşa hazır olun'' mesaji verdi.

Ukrayna ile Rusya arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi yüzünden yeni bir savaşın eşiğine gelinirken sınırdaki gerilim bir türlü dinmiyor. Sınırdaki kriz ile ilgili peş peşe flaş açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'yı Ukrayna ile gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı. Geçtiğimiz günlerde Moskova'nın sınır bölgesine yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiğini gözler önüne seren görüntüler ortaya çıkmıştı.

GELEN RAPORLAR 'İNANDIRICI'

ABD'nin açıklamasında bu konuya da dikkat çekildi. Ukrayna sınırı yakınında ve Kırım'da toplanan Rus askerlerine dair gelen raporlar 'inandırıcı' olarak nitelendirildi.

MOSKOVA'YA ÇAĞRI: AÇIKLIK GETİR

Aynı açıklamada Moskova'nın bu adımları 'provokasyon' olarak adlandırıldı ve Moskova'ya 'bu konuya açıklık getir' çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Rusya'yı bölgedeki tansiyonu yükseltmemeye davet etti



RUSYA'DAN YANIT

Bu çağrının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına açıklamada bulundu.

Bakan yardımcısı yaptığı açıklamada 'Washington ile Donbass’taki durumla ilgili temaslarımız oldu. onlara etraflıca neler olduğunu anlattık' ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın ABD öncülüğündeki ülkelerden destek bulduğunu ve bu sayede Meydan okuyan bir tavır sergilediğini öne süren Ryabkov şu ifadeleri kullandı;

'Washington yönetimi bu politikanın sonuçlarının ne olacağı konusunda endişe duymalı'

NATO'DAN 'UKRAYNA' AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna içindeki ve etrafındaki askeri faaliyetleriyle ateşkes ihlallerinden NATO'nun ciddi endişe duyduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna ile İttifak arasındaki yakın ortaklığa bağlı olduklarını vurguladı.

"TEK YOL NATO"

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Ukrayna'dan da görüşme ile ilgili bir açıklama yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol olduğunu belirtti.

Kremlin, Zelenskiy'nin sözlerinden sonra 'Ukrayna'nın doğusundaki durum hassasiyetini korumaya devam ediyor, yapılacak her yeni açıklama bölgede tansiyonu daha da yükseltecektir.' açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, NATO üye ülkelerini Karadeniz'de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO Üyeliği Hareket Planı verilmesinin önemine dikkati çekti.

KREMLİN'DEN UKRAYNA'YA YANIT

Kremlin Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında da 'Üyelik kararında buna şiddetle karşı çıkan, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan Ukraynalıların görüşleri mutlaka dikkate alınmalıdır.' ifadesini kullandı.

LAVROV'DAN 'UKRAYNA'YI KENDİNE GETİRİN' ÇAĞRISI

Donbas'taki gerilim hakkında bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Ukrayna yönetiminin Donbas ile ilgili yaptığı açıklamalardan endişe duyduklarını dile getirdi.

Batının Kiev'in bu açıklamalarına tepki göstermediğine dikkati çeken Lavrov, ABD’nin Donbas’ta yaşananlara dair uygun anlayışa sahip olduğu umudunu paylaştı.

Lavrov, Fransa ve Almanya'nın Donbas meselesinde Ukrayna'yı "kendine getirmesi" gerektiğini söyledi.

RUSYA'DAN 'TEYAKKUZ' KARARI

RIA'dan gelen son dakika gelişmesine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu teyakkuz kararı verdi ve birlikleri denetledi. Shoigu'nun birliklere yaptığı bu ziyareti 'savaşa hazır olun' mesajı olarak yorumlandı.