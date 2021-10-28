Tapınakta cinsel ilişki rezaleti! ''İhtirasa yenik düştük'' ifadesi de onları kurtaramadı

Tayland'da bir tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye giren çift çevredekilerin şikayet üzerine gözaltına alındı. Eski sevgili olduklarını ve her şeyin bir anda olduğunu belirten çift, ifadelerinin ardından tutuklandı.

Tayland'ın Chiang Mai vilayetinde, 42 yaşındaki Sirirani ve Chalerm isimli çift, şehirde bulunan tarihi bir Budist tapınağının merdivenleri üzerinde gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi. "İHTİRASA YENİK DÜŞTÜK"

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine çift apar topar elbiselerini giydi. Polise verdikleri ifadede, eski sevgili olduklarını söyleyen ikili, arkadaşça buluşunca ihtiraslarına yenik düşüp ilişkiye girdiklerini söyledi. İkili, savunmalarının ardından tutuklanmaktan kurtulamadı. Chalerm, anıtın arka kısmındaki genç kadınla merdiven üzerinde ilişkiye girdiklerinde kimsenin kendilerini görmediğini düşündüklerini, bile bile topluma saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek herkesten özür diledi.