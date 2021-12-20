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Tapınakta tüyler ürperten olay! 2 kişi dövülerek öldürüldü

Hindistan'da iki kişi, Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle dövülerek öldürüldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin "Altın Tapınak" isimli mabedinde dün bir kişi dövülerek öldürüldü.

KUTSAL KILICI ALMAK İSTEMİŞ
Polis yetkilileri, bu kişinin tapınakta Sihizmin kutsal kitabı Guru Granth Sahib'in yanında duran kılıcı almaya çalıştığını belirterek, içeride bulunanların tutarak dışarı çıkardığı bu kişinin çıkan kavgada öldüğünü ifade etti.

BAYRAĞI ALMAK İSTERKEN DÖVÜLDÜ
Kapurthala şehrinde bugün yaşanan diğer olayda da bir kişi, tapınaktaki Sih bayrağını almaya çalıştıktan sonra Sihler tarafından dövülerek öldürüldü. Haberler de, polisin ilk başta bu kişiyi gözaltına aldığı ancak halkın daha sonra polisle çatıştığı ve adamı öldürdüğü belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Pencap eyaleti polis biriminden yapılan açıklamada, Amritsar ve Kapurthala'daki talihsiz olaylardan sonra "Pencap'taki yasa ve düzeni bozan herkese karşı sert adımlar atılacağı" ifade edildi. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

AA

Etiketler hindistan tapınak shizm linç
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