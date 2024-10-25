  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Tarihi İpek Yolu'nun iki kayıp şehri bulundu

Tarihi İpek Yolu'nun iki kayıp şehri bulundu

Tarihi İpek Yolu'nun iki kayıp şehri bulundu
Güncelleme:

Çin'den başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan tarihi İpek Yolu üzerinde iki kayıp şehrin kalıntılarının bulunduğu açıklandı.

Bilim insanları yapılan yeni bir araştırmayla birlikte, Özbekistan’da Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu üzerinde iki kayıp şehrin kalıntılarını bulduklarını duyurdu. Özbekistan Ulusal Arkeoloji Merkezi Müdürü Maksudov ve Washington Üniversitesi St. Louis Arkeologlarından Michael Frachetti liderliğindeki keşif, insansız hava araçları ve lidar adı verilen, yansıyan ışıktan yararlanarak çevrenin üç boyutlu haritalarını oluşturan uzaktan algılama aracı sayesinde bulundu.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, göçebe toplulukların yaşam tarzlarına ışık tutması bakımından bu araştırmanın önemi vurgulandı. Bilim insanları 120 hektarlık bir alana yayılan Tugunbulak'ın binlerce kişiye ev sahipliği yaptığını ifade etti. 8 ila 11’inci yüzyıllarda yaşandığı düşünülen Tugunbulak'da yapılan kazılarda fırın ve ocak kalıntıları çıkarıldı. Tugunbulak'a 5 kilometre mesafede yer alan Taşbulak'ın ise 6 ila 11’inci yüzyılda insanlara ev sahipliği yaptığı tahmin edildi.

Arkeolog Michael Frachetti araştırma süreci ile ilgili olarak, "İnsanlara bu muhteşem yeri bulduğumuzu söylüyorduk ve şüpheyle yaklaşıyorlardı. Asıl büyük zorluk, bu şehri bilimsel olarak nasıl belgeleyip gerçekte ne olduğunu göstermekti" dedi.

DHA

Etiketler ipek yolu ticaret yolu Avrupa türkiye çin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hainler TUSAŞ'taki alçak saldırıyı üstlenip dikkat çeken bir mesaj yayınladılar Hainler TUSAŞ'taki alçak saldırıyı üstlenip dikkat çeken bir mesaj yayınladılar Duvarda asılı dekoratif kuru kafa gerçek çıktı: Kimliği tespit edildi Duvarda asılı dekoratif kuru kafa gerçek çıktı: Kimliği tespit edildi Okula getirdiği silahla dehşet saçtı Okula getirdiği silahla dehşet saçtı
Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Türkiye'nin milli gururu yerli ALTAY tankı seri üretime geçiyor Türkiye'nin milli gururu yerli ALTAY tankı seri üretime geçiyor CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Teröristbaşı Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü Teröristbaşı Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti