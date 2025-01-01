Tarihi uygulama hayata geçti: Sokakta sigara içmek artık yasak

İtalya'nın Milano kentinde, 1 Ocak itibariyle açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Yasağa uymayanlara 40 ila 240 avro arasında para cezası kesilecek.

İtalya'da dumansız hava sahası uygulaması kapsamında tarihi bir adım atıldı. Milano’da, bugün itibariyle açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı.

PARKLAR, KALDIRIMLAR, KAFELER...

Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak. Sigara içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.

240 AVROYA KADAR CEZA KESİLECEK

Yasağa uymayanlara 40 ila 240 avro arasında para cezası uygulanacak.

DHA