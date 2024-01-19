Tarihinde ilk! Japonya Ay'a iniş yaptı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, daha önce yörüngeye gönderdiği SLIM adlı insansız uzay aracını Ay'a ulaştırdı.

Uzayı keşfetmek üzerine çeşitli araştırmaların sıklaştığı bugünlerde tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak daha önce yörüngeye gönderdiği SLIM adlı insansız uzay aracını, Ay'a yumuşak iniş yapması için gönderen Japonya muradına erdi. SLIM bugün ilk kez Ay'a iniş gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı.

AY'A İNİŞ YAPAN 5. ÜLKE OLDU

Japonya; ABD, Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından Ay'a iniş gerçekleştiren 5. ülke olmayı başardı.