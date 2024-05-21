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Tartışmalı portal için yeni karar

Tartışmalı portal için yeni karar
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New York ve Dublin'de yer alan ve geçtiğimiz günlerde uygunuz davranışlar sebebiyle kapatılan, gerçek zamanlı etkileşim kurulmasına olanak tanıyan video portalı yeniden açıldı.

Birbirlerinden 5 bin kilometre uzaklıkta Dublin ve New York şehirlerinde yer alan gizemli portal birden fazla "uygunsuz davranış" olayının ardından geçen hafta geçici olarak kapatılmıştı.

İnsanların gerçek zamanlı etkileşim kurmasına olanak tanıyan kötü şöhretli video portalı yeniden bazı kural değişiklikleri yaparak yeniden açıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre portal, günün belirli saatlarinde çalışacak.

Ayrıca cihaza müdahale edilmesinin engellenmesi için de insanların portallara adım atmasını ve telefonlarını kameralara tutmasını önleyecek 'yakınlık temelli bir çözüm' uygulamaya koyuldu.

Organizatörler böyle bir eylemin artık her iki tarafta da canlı yayının bulanıklaşmasına neden olacağını söylüyor.

NE OLMUŞTU? 

Her iki taraftaki insanların birbirlerini görmelerini ve birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan çift yönlü ileri teknoloji heykelleri açıldığı ilk günden itibaren binlerce kişi ziyaret etti.

İki ülke arasındaki canlı yayın portalı, İrlanda'nın başkentindeki "uygunsuz davranışların" ardından geçici olarak kapatıldı.

Etiketler tartışma karar portal
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