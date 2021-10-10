Tataristan'da uçak düştü: 19 kişi hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağın düştü.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağın düştüğü bildirildi. Kazada 19 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Tataristan'da 20 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin bulunduğu L-410 uçağı düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.