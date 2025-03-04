Tatbikatta esrarengiz olay: Savaş uçağı kayboldu

Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, tatbikat sırasında kayboldu.

Filipinler Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı. Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından önce bir tanesi ile iletişim koptu. Diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.

DHA