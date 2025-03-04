  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Tatbikatta esrarengiz olay: Savaş uçağı kayboldu

Tatbikatta esrarengiz olay: Savaş uçağı kayboldu

Tatbikatta esrarengiz olay: Savaş uçağı kayboldu
Güncelleme:

Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, tatbikat sırasında kayboldu.

Filipinler Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı. Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından önce bir tanesi ile iletişim koptu. Diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı. 

DHA

Etiketler filipinler hava kuvvetleri savaş uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu Son Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu Antalya'da düşen yıldırım apartmanı delip geçti! Antalya'da düşen yıldırım apartmanı delip geçti! Wanda Nara'dan Mauro Icardi hakkında skandal suçlama! Wanda Nara'dan Mauro Icardi hakkında skandal suçlama! Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor Sırrı Süreyya Önderden, Erdoğan, Bahçeli, Özel ve Öcalan için dikkat çeken açıklamalar Sırrı Süreyya Önderden, Erdoğan, Bahçeli, Özel ve Öcalan için dikkat çeken açıklamalar Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı Ersan Şen ve Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi! Ersan Şen ve Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi! Şubat ayında Türkiye'de en çok satan sıfır araçları belli oldu Şubat ayında Türkiye'de en çok satan sıfır araçları belli oldu Caner Erkin'in 90+9'da taç kullanırken gördüğü kırmızı kartın nedeni belli oldu Caner Erkin'in 90+9'da taç kullanırken gördüğü kırmızı kartın nedeni belli oldu Bahçeli'den bir sürpriz telefon görüşmesi daha: Yılmaz Erdoğan'ı aradı Bahçeli'den bir sürpriz telefon görüşmesi daha: Yılmaz Erdoğan'ı aradı
Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber Afra Saraçoğlu hakkında olay iddia: ''Meedo ile aşk yaşıyorlar!'' Afra Saraçoğlu hakkında olay iddia: ''Meedo ile aşk yaşıyorlar!'' Gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhur İttifakı'na giren yeni partiyi açıkladı Gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhur İttifakı'na giren yeni partiyi açıkladı Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu Ankara Valiliği'nden apartmanlardaki kedi ve köpeklere kota kararı! Ankara Valiliği'nden apartmanlardaki kedi ve köpeklere kota kararı! Usta sanatçıya gözyaşlarıyla veda! Sevenleri yalnız bırakmadı Usta sanatçıya gözyaşlarıyla veda! Sevenleri yalnız bırakmadı Genç bir kadın İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kayboldu! Genç bir kadın İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kayboldu! Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.. Bu fırsat kaçmaz! Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.. Bu fırsat kaçmaz! Koşun depoları doldurun! Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi