Tatilcilerin gözdesiydi... Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak

Karadağ hükümeti, 3 Türk'ün karıştığı bıçaklama olayı sonrası ülkede gerilimin tırmanması nedeniyle Türk vatandaşlarına geçici vize uygulaması getirdi. 30 Ekim itibariyle ülkeye vizesiz seyahat edilemeyecek.

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği rejimini geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, umumi (bordo) pasaporta sahip vatandaşların 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacağını açıkladı.

Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılacak.

Öte yandan, maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli vizeye sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabilecek.

NE OLMUŞTU?

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bir işletmede oturan Karadağ vatandaşı, tartışma yaşadığı Türk vatandaşı 3 kişi tarafından bıçaklanıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından pazar günü bazı sosyal medya hesaplarından Karadağ’daki Türkler ve Türk işletmelerin hedef alınması çağrısında bulunuldu. Ardından bölgede çok sayıda Karadağlı bir araya gelip, Türkler aleyhine sloganlar attı. Olaylarda çok sayıda Karadağlı ve Türk vatandaşı gözaltına alındı. Podgoritsa’daki Türk Büyükelçiliği devreye girip gerekli girişimlerde bulunurken, vatandaşlar için gerekli tedbirler Karadağ makamları tarafından alındı.

Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Türkiye ile Karadağ arasındaki vize muafiyeti anlaşması sayesinde Türk vatandaşları şu ana kadar 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu. 

Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.

