Tayland'dan Türk vatandaşlarını da ilgilendiren vize kararı: 60 günden 30 güne indirildi

Tayland hükümeti, artan yasa dışı faaliyetler ve güvenlik açıklarını gerekçe göstererek aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 93 ülke için vizesiz kalış süresini 60 günden 30 güne indirdi. Kara sınırlarından geçişler de yılda ikiyle sınırlandırıldı.

Asya'nın en popüler turizm rotalarından biri olan Tayland'dan, Türk vatandaşlarını da ilgilendiren bir vize kararı geldi. Tayland Bakanlar Kurulu, pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla 2024'te yürürlüğe koyduğu 60 günlük vizesiz kalış hakkını, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 93 ülke için iptal ederek süreyi yeniden 30 güne düşürdü. Kararın arkasında, uzun süreli vize muafiyetinin kaçak çalışma, ruhsatsız işletmeler, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık şebekeleri tarafından istismar edilmesi yatıyor.

Kara sınırlarından vizesiz girişlere kısıtlama

Sistemin bazı yabancılar tarafından kötüye kullanıldığını belirten Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhanadirek tarafından yapılan resmi açıklamada, ülkeye giriş çıkışlarda göç denetimlerinin sıkılaştırılacağı vurgulandı. Dhanadirek'in duyurduğu yeni düzenlemeye göre, yalnızca havayoluyla değil kara sınır kapılarından yapılacak vizesiz girişlere de kısıtlama getiriliyor. Standart 30 günlük uygulama kapsamında yabancıların kara sınırlarından yılda en fazla iki kez vizesiz giriş yapmasına izin verilecek.

Turizmin gayrisafi hasılanın yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğu Tayland'da, yılın ilk çeyreğinde yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 düştüğü açıklandı. Yetkililer, düşüşe rağmen bu yıl için belirlenen 33,5 milyon yabancı turist hedefinin korunduğunu bildirdi.

Yeni vize uygulamalarının yürürlüğe gireceği tarihin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

İHA

