  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Tayvan 6.1'lik depremle sallandı

Tayvan 6.1'lik depremle sallandı

Tayvan 6.1'lik depremle sallandı
Güncelleme:

Tayvan'ın güneydoğusundaki Taitung kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu’ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung kent merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan depremin, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler tayvan deprem Taitung
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Dilan Polat ile Sıla Doğu saçsaça başbaşa birbirine girdi! Dilan Polat ile Sıla Doğu saçsaça başbaşa birbirine girdi! 73 yaşındaki bir kadın öldürüldü... Katil zanlısı 16 yaşındaki torunu çıktı! 73 yaşındaki bir kadın öldürüldü... Katil zanlısı 16 yaşındaki torunu çıktı! Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Kitap kurtları buraya: 2025'in en çok satan kitapları belli oldu Kitap kurtları buraya: 2025'in en çok satan kitapları belli oldu Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: ''Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak'' Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: ''Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak'' 'Müjde' yine lafta kaldı, kimlikten ehliyete, pasaporttan aile cüzdanına zamlı ücretler belli oldu 'Müjde' yine lafta kaldı, kimlikten ehliyete, pasaporttan aile cüzdanına zamlı ücretler belli oldu Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ankara'daki düşen özel jetin görgü tanıkları o anı anlattı Ankara'daki düşen özel jetin görgü tanıkları o anı anlattı
Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandı! Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandı! Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi MEB, fenomen öğretmenleri mercek altına aldı! Ceza geliyor MEB, fenomen öğretmenleri mercek altına aldı! Ceza geliyor Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! Dev kartal dronu avladı! Verdiği ''selfie'' pozu herkesi güldürdü! Dev kartal dronu avladı! Verdiği ''selfie'' pozu herkesi güldürdü! İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu Ümit Özdağ bir davadan daha beraat etti Ümit Özdağ bir davadan daha beraat etti Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu