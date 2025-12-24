Tayvan 6.1'lik depremle sallandı
Tayvan'ın güneydoğusundaki Taitung kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu’ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung kent merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan depremin, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
DHA
