''Tecavüze uğradım'' diyen Türk turist ortalığı karıştırdı

Kenya'nın başkenti Nairobi’deki Kilimani’de 26 Ağustos’ta yaşanan olayın yankıları bütün ülkeyi kaplamış durumda.

Her şey Kiran Sinani isimli bir Türk turistin, internet üzerinden tanıştığı Patricia Nzau isimli bir kadınla flörtleşmesiyle başladı. Sosyal medya üzerinde tanışan ve bir süre sohbet eden adam daha sonra kadınla buluştu ve tuttuğu eve çağırdı. Fakat kapı çalınınca işler bir anda değişti.

Zira sosyal medya hesabında Rihanna’nın fotoğraflarını kullanan Patricia gerçek hayatta Barbadoslu yıldıza hiç benzemiyordu. Türk turist Kenyalı kadını evden kovmaya çalışsa da başaramadı. Bunun üzerine Kenyalı kadın Türk turisti tehdit ederek, “Ya 700 dolar ver ya da seni polise şikayet ederim. Bana tecavüz ettiğini söylerim” dedi. Daha sonra Türk turist kadını ikna etse de bir süre sonra Patricia polise giderek şikayetçi oldu.

Fakat birbirinden çelişkili açıklamalarda bulunan Patricia’nın foyası ortaya çıktı. Patricia’nın yalan söylediğini tespit eden polis Kenyalı kadını gözaltına aldı. Kilimani karakoluna götürülen kadın önceki gün hakim karşısına çıkarıldı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Patricia’dan şikayetçi olan turistin açıklamaları ise mahkeme salonuna damga vurdu. Sinani, “Profil fotoğrafında paylaştığı fotoğraflarda ABD’li ünlü şarkıcılara benziyordu ve bu sebeple ben de onunla iletişime geçtim. Fakat kapı çalınınca şoka girdim zira kendisi Hüseyin Bolt’a benziyordu. Fotoğrafta görünenden çok farklı biri karşımdaydı. Kapıyı kapatmaya çalıştım ama beni tehdit etti” dedi. Türk turist, “O sırada arkadaşlarımla birlikteydim ve başka bir odaya geçerek ikna etmeye çalıştım. Evden gitmek istemedi ama benden istediği parayı 300 dolara indirdi. Onun zamanını harcadığımı söyledi” ifadesini kullandı.

Hakim duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.