Tecavüze uğrayıp para için susmuştu

50 yaşındaki ABD'li film yapımcısı Jill Messick, Los Angeles'taki evinde dün gece ölü bulundu



Miramax Prodüksiyon, Weinstein Company gibi şirketlerin sahibi olan ve Hollywood’un güçlü isimlerinden Harvey Weinstein 1997’de Sundance Film Festivali sırasında McGowan’a tecavüz ettikten sonra onunla sessiz kalması için 100.000 dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Utah’da yaşanan bu çirkin taciz olayı sırasında Jill Messick, Miramax’ın production executive’ini yapıyordu ve Harvey ve McGowan’ın kahvaltısını o organize etmişti.

Harvey Weinstein’ın, taciz ettiği oyuncular arasındaki Rose McGowan’in 30 Ocak’ta piyasaya sürülen ve anılarını kaleme aldığı kitabı; BRAVE’de (CESUR) Sundance Film Festivali sırasında yaşananları ve orada Harvey Weinstein’ın tacizine nasıl uğradığını anlatmıştı. O sıralar Miramax’ın production executive’ini yapan Jill Messick’in de bu taciz olayının ardından Harvey Weinstein’la yedi yıl daha çalışmaya devam ettiğini itiraflarına eklemişti.

JİLL MESSİCK EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Jill Messick’in ailesi, Jill’in uzun süredir manik depresyon hastası olduğunu (iki uçlu duygulanım bozukluğu olan, bipolar afektif bozukluk) belirtti. Ve muhtemelen ”BRAVE” kitabını okuduktan sonra atağının geldiğini ve intihar ettiğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

50 yaşındaki ABD’li film yapımcısı Jill Messick, Los Angeles’taki evinde dün gece ölü bulundu.

Manik depresyon hastalığı; riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açan ciddi ruhsal bir hastalıktır.