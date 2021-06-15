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Tek kelimeyle iğrenç: Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Tek kelimeyle iğrenç: Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'deki Eel Brook Common Parkı'nda bir çiftin çocukların da bulunduğu parkta cinsel ilişkiye girmesi büyük tepki topladı.

İngiltere Batı Londra'da yer alan Eel Brook Common Parkı'nda akılalmaz anlar yaşandı. Çocukların da parkta olduğu saatte bir anda cinsel ilişkiye girmeye başlayan çift, şaşkın bakışlara aldırmadı.

Bir görgü tanığının aktardığına göre, 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen çift 40 dakika boyunca oldukları yerden ayrılmadı ve ilişkiye devam etti.

''GÖRDÜKLERİMİZE İNANAMADIK, NE DİYECEĞİMİZİ BİLMİYORDUK''
Söz konusu tanık, "Köpekleri gezdiriyorduk ve sonra tüm çocuklar oyun alanının etrafında koşturuyordu. Bu çift çimlerin arasında hızlı bir şekilde bisiklet sürüyordu ve birkaç dakika sonra yürümeye devam ettik arkamıza döndüğümüzde dehşete kapıldık. Çocukların önünde ilişkiye girdiler, kimin izlediği umurlarında değildi. Etraftaki çocukların sayısı göz önüne alındığında şok ediciydi. Neler olduğuna inanamadık. Gördüklerimize inanamadık ve onlara ne diyeceğimizi bile bilmiyorduk'' dedi.

Polis, olayın kendilerine bildirildiğine dair hiçbir kayıtlarının bulunmadığını söyledi.

Etiketler cinsel ilişki park ingiltere
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