Tek seferde 10 çocuk doğurmuştu... Kötü haber geldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, tek seferde 10 bebek dünyaya getiren kadın, rekor kırmıştı. Ancak dünyanın konuştuğu bu kalabalık aileden üzücü bir haber geldi.

Ailenin sözcüsü Mathapelo Tsotetsi, basına yaptığı açıklamada, "Prematüre (28 haftalık) halde dünyaya gelen ve şu an kuvözde olan yavrularımız hayat mücadelesi veriyor." dedi.

Sithole'un doğum yaptığı ileri sürülen Gauteng eyalet hükümeti, dün, eyalet sınırları içindeki herhangi bir hastanede böyle bir doğumun kaydına rastlanmadığı açıkladı.

Sözcü Tsosetsi, Gauteng hükümetinin bu açıklamasını yalanlayarak "Bebekler ve anneleri çok kırılganlar. Özellikle bebeklerimiz prematüre halde kuvözdeyken bu tür şeylerle uğraşıp açıklama yapmak istemiyoruz." diye konuştu.

Johannesburg'un Tembisa East bölgesinde yaşayan Sithole ailesinin sözcüsü, bebeklerin hangi hastanede olduğunu açıklamayı ise reddetti.

Tsotetsi, doktorların bebeklere erişime izin vermediğini belirterek görüntülerinin yakın bir zamanda beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

TEK DOĞUMDA 10 BEBEĞİ OLAN GÜNEY AFRİKALI ANNE TARİHE GEÇTİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, Guinness rekorunu kırdı.

Ulusal Basın kuruluşu IOL News'in haberine göre, 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi oldu.