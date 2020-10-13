Temizlik işçisi işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti

Olay, Çin’in Şantung bölgesinde meydana geldi. Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti. O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, ‘üslerinin zoruyla’ gerçekleştirdiğini iddia etti.

TEMİZLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: İŞİNİ SEVDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, “O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor” dedi.