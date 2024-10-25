Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada

Rusya ile Ukrayna arasında savaş tüm hızıyla devam ederken Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore ordusunun da savaşa girdiğini duyurdu.

Ukrayna istihbaratı, “Kuzey Kore ordusunun ilk birlikleri Rusya-Ukrayna Savaşı’nın muharebe bölgesine çoktan ulaştı” ifadelerini kullanarak, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğine yönelik iddialar devam ederken, Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği askerler hakkında açıklama yaptı. Ukrayna istihbaratı, Rusya'da eğitim gören Kuzey Kore birliklerinin, Ukrayna’nın geçtiğimiz ağustos ayında saldırı başlattığı Rusya’nın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını bildirdi.

Ukrayna istihbaratı, “Rusya'nın doğusundaki eğitim sahalarında eğitilen Kuzey Kore ordusunun ilk birlikleri Rusya-Ukrayna Savaşı’nın muharebe bölgesine çoktan ulaştı. Özellikle 23 Ekim 2024'te Kursk bölgesinde varlıkları kaydedildi” dedi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, Kuzey Kore askerlerinin eğitiminden sorumlu

Ukrayna istihbaratı, 500 subay ve 3 general dahil olmak üzere toplam 12 bin civarında Kuzey Koreli askerin halihazırda Rusya'da olduğu ve 5 askeri üste eğitim gördüğü belirtilerek, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov'un Kuzey Kore askerlerinini eğitimini denetlemekten sorumlu olduğu aktarıldı.

“Kuzey Kore Rusya'ya en az 3 bin asker gönderdi”

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, “Kuzey Kore'nin bu ayın başından ortasına kadar en az 3 bin askerini Rusya'nın doğusuna gönderdiğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmış, “Bu askerlerin Kuzey Kore'deki Wonsan bölgesinden gemiyle Rusya'nın Vladivostok kentine seyahat ettiğini değerlendirdik. Söz konusu askerler daha sonra şu anda eğitim gördükleri Rusya'nın doğusundaki Rus askeri eğitim merkezlerine gitti” demişti.

Putin'den ilk açıklama

BRICS Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da olduğuna dair ortaya çıkan uydu görüntüleri hakkında, "Fotoğraf varsa bu ciddi bir şeydir, eğer görüntü varsa bir şeyleri yansıtıyor demektir” dedi.

ABD'li bir gazetecinin "Uydu görüntüleri Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da (Kursk'ta) olduğunu gösteriyor. Onlar burada ne yapıyor ve bu Ukrayna'daki savaşın tırmanması değil mi?” sorusuna cevap veren Putin, “Fotoğraf ciddi bir şeydir, eğer görüntü varsa bir şeyleri yansıtıyor demektir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da gerilimi tırmandıran tarafın batılı ülkeler olduğunu savunan Putin, "Ukrayna'da gerilimin tırmanmasına Rusya'nın eylemlerinin değil, esas olarak ABD'nin desteklediği 2014 darbesinin yol açtığına dikkatinizi çekmek isterim. Hatta dönemin ABD yönetiminin bu darbeyi hazırlamak ve organize etmek için ne kadar para harcadığı da kamuoyuna açıklandı. Bu gerilimi tırmandırmaya giden bir yol değil mi? Ukrayna'daki politik anlaşmazlığın giderilmesi için Minsk anlaşmaları yoluyla çözmek istediğini söylediklerinde sekiz yıl boyunca aldatıldık. Daha sonra muhtemelen siz de duymuşsunuzdur, bazı Avrupalı liderler bu zamanı Ukrayna ordusunu silahlandırmak için kullandıkları için kullandıklarını ve bizi oyaladıklarını söylediler. Gerilimin tırmanmasına yönelik diğer adımlar, batılı ülkelerin Kiev rejimini aktif olarak silahlandırmaya başlamasından ibaretti” ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore liderlerinin anlaşmalarımızı ciddiye aldığından hiçbir zaman şüphe duymadık”

Tüm bu süreçte Kuzey Kore ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladıklarını ve bu anlaşmayı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un dikkate aldığından da şüphe duymadığını vurgulayan Putin, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimize gelince stratejik işbirliği anlaşmamız yeni onaylandı. Anlaşmada 4 madde var ve Kuzey Kore liderlerinin anlaşmalarımızı ciddiye aldığından hiçbir zaman şüphe duymadık. Neye nasıl karar vereceğimiz bu anlaşmalar çerçevesinde bizim işimiz. Öncelikle bu anlaşmanın 4 maddesini uygulanmasına dair görüşmeler yapılması gerekiyor. Kuzey Koreli dostlarımızla temaslarımız sürüyor ve sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.

Ukrayna ordusunun hala bir kısmını işgal altında tuttuğu Kursk Bölgesi'ndeki son durumu da aktaran Putin, “Her durumda Rus ordusu her yönde güvenle hareket ediyor ve muharebe temas hattının her kısmında ilerliyor. Rus ordusu Kursk bölgesinde de aktif. Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna ordusunun bir bölümünü 2 bin kişiyi ablukaya aldı. Bu grubun dış blokajını kaldırmak ve içerden yarmak için girişimler sürüyor. Rus ordusu bu grubu ortadan kaldırmaya başladı” dedi.

Putin, ayrıca Ukrayna ile müzakerelere her zaman hazır olduğunu deklare ettiğini ancak Kiev tarafının bunu her defasında reddettiğini de ekledi.

İHA