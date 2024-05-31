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Termometreler 48 dereceyi gördü, 16 kişi öldü

Termometreler 48 dereceyi gördü, 16 kişi öldü
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Hindistan'da 48 dereceyi gören hava sıcaklıklarına bağlı nedenlerle 16 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV haber sitesinde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Bihar'ın Aurangabad kentinde hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıktığı belirtilirken, aşırı sıcaklar nedeniyle 2 saatlik sürede 16 kişinin öldüğü ifade edildi.

Kent hastanesi doktoru, en az 35 kişinin de yüksek sıcaklıklara bağlı şikayetlerle hastaneye geldiğini söyledi.
Bihar, ülkede devam eden sıcak hava dalgasından en çok etkilenen eyaletlerden olurken, 8 Haziran'a kadar okul ve eğitim merkezlerinin kapalı kalacağı belirtildi.

Öte yandan, NDTV, eyalet sınırları içerisindeki bir okulda 16 öğrencinin sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi ise eyalette gelecek 2 gün için şiddetli sıcak hava dalgası uyarısı yayımladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Etiketler 48 derece hindistan Aşırı sıcaklar ölümler ölüm
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