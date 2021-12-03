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Terör örgütü PKK destekçileri Hollanda’da OPCW binasını bastı

Terör örgütü PKK destekçileri Hollanda’da OPCW binasını bastı

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.

ÖCALAN SLOGANLARI ATTILAR

Binanın içine giren terör destekçileri, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşırken, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Lahey Polis Sözcüsü Dick Goijert, 50 kişinin gözaltına alındığını aktardı. (İHA)

Etiketler pkk destekçi hollanda
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