Terör örgütünden Halep Valiliği binasına İHA saldırısı!

Suriye'de terör örgütü SDG, Halep Valiliği binasını kamikaze insansız hava aracıyla hedef aldı. Can kaybının yaşanmadığı saldırı kameraya yansıdı.

Terör örgütü SDG, Halep Valisi Azzam el-Gharib'in şehirdeki son gelişmelere ilişkin Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ve Suriye Sosyal İşler Bakanı Hind Qabawat ile düzenlediği basın toplantısından kısa süre sonra Halep Valiliğine kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Halep Enformasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu saldırı, SDG örgütünün medyayı susturma ve gerçeğin kamuoyuna ulaşmasını engelleme girişimindeki suç teşkil eden davranışını yansıtmaktadır" denildi. Terör örgütü SDG'nin hükümet kurumlarını, medya mensuplarını ve sağlık kuruluşlarını hedef almasının, örgütün yetersizliğinden, ağır kayıplar vermesinden ve Halep'te sivillere karşı suç işleyen milis sisteminin çöküşünden kaynaklandığı aktarıldı. SDG'nin medya mensuplarını hedef alması, kamuoyunu yanıltma çabaları ve Suriye toplumunun iç barışını tehdit eden söylentiler yayması kınandı.

Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, örgütün 1 Nisan mutabakatına uymadığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye'yi üs olarak kullandığı belirtildi.

Terör örgütü SDG'nin 1 Nisan 2025'te Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmesi konusunda Suriye yönetimi ile mutabakat sağlanmıştı.

