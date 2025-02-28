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The Economist Erdoğan'la birlikte 6 lideri kapağına taşıdı: ''Don'un yeni dünya düzeni''

The Economist Erdoğan'la birlikte 6 lideri kapağına taşıdı: ''Don'un yeni dünya düzeni''
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The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 6 lideri kapağına taşıdı. Kapakta, ABD Başkanı Trump işaret edilerek ''Don'un yeni dünya düzeni'' ifadelerine yer verildi.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, mart ayı kapağına ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.  İnternet sitesinde görselle birlikte yayımlanan analizde, "yeni sistemin yeni bir hiyerarşisi olduğu" belirtildi ve şöyle devam edildi:

"Amerika bir numara. Sırada satacak kaynakları, yapacak tehditleri ve demokrasi tarafından kısıtlanmayan liderleri olan ülkeler var. Vladimir Putin Rusya'yı yeniden büyük bir emperyal güç haline getirmek istiyor. Muhammed bin Selman, Orta Doğu'yu modernleştirmek ve İran'ı savuşturmak istiyor. Şi Çinping hem kararlı bir komünist hem de güçlü bir Çin'e uygun bir dünya isteyen bir milliyetçi. Üçüncü sırada Amerika'nın müttefikleri yer alıyor ve bu müttefiklerin bağımlılıkları ve sadakatleri istismar edilecek zayıflıklar olarak görülüyor."

"Donald Trump küresel güç için mafya benzeri bir mücadele başlattı" başlıklı The Economist yazısında "Amerika'nın Don Corleone yaklaşımı Ukrayna'da sergilendi. Başlangıçta 500 milyar dolar talep eden Amerikalı yetkililer, Ukrayna madenlerini geliştirmek için ortak bir devlet fonu için belirsiz bir anlaşmaya razı oldular. Amerika'nın bunun karşılığında güvenlik garantisi verip vermeyeceği belli değil." ifadeleriyle Trump'ın The Godfather'ın Don Corleone'sine benzer hareket ettiği benzetmesi yapıldı. 

The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 6 lideri kapağına taşıdı. Kapakta, ABD Başkanı Trump işaret edilerek ''Don'un yeni dünya düzeni'' ifadelerine yer verildi.

T24'te yer alan habere göre, daha önce The New York Times'ın Pulitzer ödüllü yazarı Thomas L. Friedman, "The Disturbing Question at the Heart of the Trump-Putin Drama" (Trump-Putin dramının merkezindeki rahatsız edici soru) başlıklı köşe yazısında, "Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan dram, kendi ülkem hakkında sormak zorunda kaldığım en rahatsız edici sorulardan birini gündeme getiriyor: Vladimir Putin'in bir kuklası tarafından mı yönetiliyoruz?" diye yazmıştı. 

Freidman, Wall Street Journal'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'de Zelenski ile yaptığı son görüşmeye ilişkin makalesine atıfta bulunarak, The Godfather filminden fırlamış bir sahne gibi." ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti: 

"Amerika'nın, yardımlarımıza bir teşekkür olarak, savaştan sonra Ukrayna'nın doğal kaynaklarına yapılacak yatırımlarda şirketlerimiz için ayrıcalıklı erişim talep etmesiyle ilgili bir sorunum yok ama bunu şimdi ve karşılığında hiçbir güvenlik garantisi olmadan yapmak? Don Corleone, Trump’ın yaptığını yapmaya utanırdı ama Don, Trump değil" 

Fransız Le Point de Erdoğan'ı kapağa taşımıştı

Fransa'ın üç büyük dergisinden biri olan ve Paris'te haftalık olarak yayımlanan muhafazakar haber dergisi Le Point de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Yeni Dünya Düzeni" başlığıyla ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile manşetine taşımıştı. 

The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 6 lideri kapağına taşıdı. Kapakta, ABD Başkanı Trump işaret edilerek ''Don'un yeni dünya düzeni'' ifadelerine yer verildi.

T24

Etiketler the economist recep tayyip erdoğan donald trump
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