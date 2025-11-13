The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor?

The Economist, geleneksel 'yıl' kapağını yayınladı. Kapakta 2026 yılına dair pek çok gizli mesaj ve kehanet yer alıyor.

İngiltere'nin önce gelen basın kuruluşlarından The Economist, 2025'in sonuna yaklaşırken geleneksel ''yıl'' kapağını yayınladı. Economist'in kapağı her zaman olduğu gibi 2026 yılına dair birçok mesaj ve kehanet içeriyor.

Görseldeki mavi ve kırmızı renklerin ağırlığı ve dünya üzerindeki nesnelerin kaotik dizilimi, küresel gerilimin, çok kutupluluğun ve karmaşanın altını çiziyor.

Görselin genel hissi, 2026'nın büyük bir kırılma ve çatışma yılı olacağı, bu çatışmaların sadece askeri alanda değil, aynı zamanda biyolojik, finansal ve dijital alanlarda da yaşanacağı yönünde.

2026'DA DÜNYADA NELER OLACAK?

The Economist editörü Tom Standage, 2026’da dünyada olacakları tahmin etti. İşte 10 tahmin:

1. Amerika'nın 250’nci yılı

ABD’nin kuruluşunun 250. yıl dönümünde Cumhuriyetçiler ve Demokratları aynı ülkeyi farklı terimlerle tarif ediyor. Ülkenin geçmişiyle ve bugünüyle ilgili zıt anlatılar duymayı bekleyin. Trump’ın zorbalık, gümrük tarifeleri ve başkanlık kararnameleriyle yürüttüğü yönetim tarzı sürecek.

2. Jeopolitik sürüklenme

Dünya yeni bir soğuk savaşa mı girdi? Bu savaşın tarafları ABD ve Çin mi? Trump tarzı bir anlaşma dünyayı Amerikan, Rus ve Çin “nüfuz alanlarına” mı bölecek? Böylece herkes kendi bölgesinde dilediğini mi yapacak?

3. Savaş mı barış mı?

Gazze’deki barış sürecek. Ukrayna, Sudan, Mynamar’da çatışmalar devam edecek.

4. Avrupa için yeni sorunlar

Avrupa’yı 2026’da bir sınav bekliyor. Avrupa, savunma harcamalarını artırmalı, ABD’yi yanında tutmalı, bütçe açıklarıyla başa çıkmalı. Kemer sıkma politikaları aşırı sağ partilere desteği artırabilir.

5. Çin için 2026 bir fırsat

Trump’ın “Önce Amerika” politikası, Çin’e küresel nüfuzunu artırmak için yeni fırsatlar sunuyor. Çin, özellikle küresel güneyde yaptığı ticaret anlaşmalarıyla kendisini daha güvenilir bir ortak olarak tanıtacak.

6. Yapay zeka ile ilgili endişeler

Yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar ABD’deki ekonomik zayıflıkları gizliyor olabilir. Peki yapay zeka balonu patlayacak mı?

7. Zayıflama ilaçları

2026’da zayıflama ilaçlar, performans artırıcı ilaçların etik sınırları tartışmaya açılabilir.

8. İklim krizi

Birçok şirket iklim hedefine ulaşacak. Jeotermal enerjiye dikkat edin; yıldızı parlayabilir.

9. Ekonomik kaygılar

ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri küresel büyümeyi baskılayacak. Mayıs ayında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı değişecek. Bu piyasada çatışmayı tetikleyebilir.

10. Spor siyasetten kaçışı sağlar mı?

Spor, 2026’da siyasetten kaçışı sağlayamayacak. ABD’de gerçekleştirilen pek çok spor müsabakası tartışmaların odağında olabilir.