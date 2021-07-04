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The Financial Times: Erdoğan'a destek tüm zamanların en düşüğünde

The Financial Times: Erdoğan'a destek tüm zamanların en düşüğünde

İngiliz The Financial Times gazetesi, Rize'nin İkizdere ilçesindeki taş ocağı krizini haber yaptı. İkizdere'de yaşayanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepkilerine yer verilen haberde, ''Ekonomideki gerileme, Erdoğan'a desteği tüm zamanların en düşüğüne çekti'' ifadeleri yer aldı.

The Financial Times muhabiri Ayla Jean Yackley, Rize İkizdere'ye giderek İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan taş ocağına tepki gösteren halkla konuştu. 

Haber için konuşan Hediye Bas, "Erdoğan muhtemelen, burada hepimizin oylarını aldığı için yaptığı her projeyi destekleyeceğimizi düşündü ama artık ona oy vermeyeceğim. Köyümüzden kimse bu projelerde çalışmıyor. Gelirimizi sağladığımız vadiden bizi mahrum ediyorlar" dedi. 

İkizdere protestolarından "nadir eylem" olarak bahsedilen haber şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'nın güçlü olduğu bölgedeki bu nadir protesto, ekonomi yönetimine yönelik geniş hoşnutsuzluğun sembolü"

Haberde, Türkiye'de enflasyonun son dört yıldır iki haneli sayılarda kaldığı ve işsizliğin yüzde 14 civarında olduğu vurgulandı. 

"Erdoğan ekonomik umutlarını büyük inşaat harcamalarına odakladı" denilen haberde 15 milyar dolarlık Kanal İstanbul projesi hatırlatıldı. 

Haber için değerlendirmede bulunan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, "Hane halkı ekonomisi zor durumdayken ve insanlar geçim ve mutfak masraflarını dert ederken hükûmetin mega projelerin bedelini halka açıklaması zor" dedi. 

Haberde, Türkiye'de son zamanlarda yapılan anketlerin "AKP'ye son zamanların en düşük desteğini" gösterdiği belirtildi.

"Erdoğan Türkiye siyasetine 20 yıldır hükmediyor" denilen haber, şöyle devam etti: "Ancak son yıllardaki dramatik gücünü sağlamlaştırma çalışmaları; siyasi istikrarsızlık, ticaret partneri olan Batı'yla arasını bozan agresif dış politika ve yabancı yatırımcıları uzaklaştıran ekonomi politikalarıyla birlikte ülke ekonomisi etkilendi"

Etiketler recep tayyip erdoğan the financial times
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