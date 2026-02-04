THY uçağında panik! Motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın Katmandu-İstanbul seferini yapan uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Katmandu–İstanbul seferini gerçekleştiren uçaktaki teknik arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, uçağın Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirildiğini ve inişini sorunsuz gerçekleştirdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Üstün, "TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

DHA