THY uçağında ''wifi'' adını değiştiren yolcu ortalığı karıştırdı! Apar topar iniş yaptılar

İstanbul-Barselona seferini yapan THY uçağı, bir yolcunun internet ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde değiştirmesi üzerine acil iniş yaptı.

İstabnbul-Barselona seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, bir yolcunun internet ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmesi üzerine acil iniş yaptı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan THY iletişim Başkanı Yahya Üstün, "TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

DHA