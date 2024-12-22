TikTok'ta akran cinayeti: Bir çocuk öldü, TikTok yasaklandı

Dünyanın en çok eleştirilen sosyal medya platformu olan TikTok'un adı bu sefer de bir akran cinayetine karıştı. Arnavutluk'ta 14 yaşındaki bir çocuk akranı tarafından öldürüldü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda, 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım tarihinde bir başka öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın, öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyada başladığı iddia edildi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, TikTok ve Snapchat gibi platformları yasaklamayı tartıştıklarını ifade etti. Başbakan, sosyal medya korkuları nedeniyle veli grupları ve öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından harekete geçtiğini duyurmuştu. Rama , "Bir yıl boyunca herkes için tamamen kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak" dedi. Rama, sosyal medyayı ve özellikle TikTok'u okul içinde ve dışında gençler arasındaki şiddeti körüklemekten sorumlu tuttu. Rama, "Bugünün sorunu çocuklarımız değil, bugünün sorunu biziz, bugünün sorunu toplumumuz, bugünün sorunu TikTok ve çocuklarımızı rehin alan diğer tüm platformlardır" dedi.