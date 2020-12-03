Time dergisinden ilk! Yılın Çocuğu seçildi

ABD’nin saygın dergilerinden Time, 1927'den beri her sene ilan ettiği “Yılın Kişisi” nin yanı sıra bu sene ilk kez “Yılın Çocuğu”nu seçti.

Dergi tarafından yapılan açıklamada, ”Dünya, onu şekillendirenlere aittir. Güven verici gerçek şu ki, her yeni nesil dünyaya daha fazla katkı sağlıyor. Bu yüzden dünyaya her boyutta olumlu katkı sağlayan 8 ila 16 yaşları arasında 5 binden fazla Amerikalı arasından seçilen beş çocuğu yılın finalisti ilan ettik” denildi. Bu kapsamda Tyler Gordon, Jordan Reeves, Bellen Woodard ve Ian McKenna ile birlikte aday gösterilen 15 yaşındaki bilim insanı ve mucit Gitanjeli Rao, yapılan oylamanın ardından “Yılın Çocuğu” seçildi.



"BEN YAPABİLDİYSEM HERKES YAPABİLİR"

Hollywood yıldızı , Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve Time yazarı Angelina Jolie’nin sorularını Colorada’daki evinden Zoom aracılığıyla yanıtlayan Gordon, "Gözlemleyin, beyin fırtınası yapın, araştırın, inşa edin ve iletişim kurun. Her sorunu çözmeye çalışmayın, sadece sizi heyecanlandıran birine odaklanan. Ben yapabildiysem, herkes yapabilir" ifadeleriyle başarısının sırrını özetledi.

KİRLİ İÇME SUYUNDAN SİBER ZORBALIĞA KADAR BİRÇOK KONUDA PROJE GELİŞTİRDİ

Kirli içme suyundan opioid bağımlılığına, siber zorbalıktan sosyal medya bağımlılığına kadar dar çeşitli sorunları çözmek için yapay zekayı kullanan Rao, Jolie’ye dünyadaki sorunları çözmek için küresel bir genç yenilikçiler topluluğu yaratma planını açıkladı.

İLK İCADI 10 YAŞINDA

Rao, 2014 yılında Michigan eyaletinde yer alan Flint kentinde içme suyu krizinin yaşanmasının ardından ilk icadını ortaya çıkardı. Sudaki kurşun içeriğini ölçmenin yollarını inceleyen küçük bilim insanı, Bluetooth aracılığıyla bilgi gönderebilen, karbon nanotüplere dayalı bir Tethy’sadlı bir cihaz geliştirdi. Rao, bu icadıyla Discovery Education 3M Genç Bilim insanı Ödülü’nü aldı. 2018 yılında ise MAKERS konferansından 25 bin dolar ödüle ve ABD Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından verilen Çevresel Gençlik Ödülü'ne layık görüldü. 9 Ocak 2019 itibarıyla Denver su tesisinde çalışan genç mucit iki yıl içinde bir prototip sahibi olmayı umduğunu söyledi.

Gitanjali, reçeteli opioid bağımlılığının erken teşhisi için genetik mühendisliğindeki gelişmelere dayanan bir teşhis aracı geliştirdiği için Mayıs 2019'da TCS Ignite Innovation’un düzenlediği en iyi sağlık aracı ödülünü kazandı. Bununla birlikte piyano da çalabilen Gitanjali, siber zorbalığı erken aşamada tespit edebilen Kindly adından bir mobil uygulama geliştirdi.

ANGELINA JOLIE: PARLAK ZİHİNLİ VE CÖMERT RUHLU

Jolie, genç mucitin, parlak zihinli ve cömert ruhlu olduğunu belirterek diğer gençlere ilham verdiğini yazdı.

İşte Angelina Jolie ve Rao’nun röportajından dikkat çekenler;



AJ: Bilimin senin için tutku olduğunu ne zaman anladın?

GR: Gerçekten belirli bir anın olmadığını hissediyorum. Ben her zaman birinin yüzünü gülümsetmek isteyen biriydim. Bu benim günlük hedefimdi, sadece birini mutlu etmek. Ve kısa süre sonra, ‘Yaşadığımız yere nasıl mutluluk getirebilirim’? diye düşündüm. Ardından ikinci veya üçüncü sınıftayken, ‘Sosyal değişim yaratmak için bilim ve teknolojiyi nasıl kullanabilirim?’ diye düşünmeye başladım. Denver Su kalitesi Araştırma Laboratuvarı’nda karbon nanotüp sensör teknolojisini araştırmak istediğimi aileme söylediğimde 10 yaşındaydım ve annem "A ne?" diye tepki verdi. [Editörün notu: bunlar kimyasal değişikliklere karşı çok hassas olan ve bu nedenle diğer kullanımların yanı sıra sudaki kimyasalları tespit etmek için iyi olan karbon atomlarından yapılmış silindirik moleküllerdir.] Bu sadece değişen faktördü, biliyorsunuz bu çalışma çok yakında bizim neslimizin elinde olacak. Yani kimse yapmayacaksa, ben yapacağım.

AJ: En son geliştirdiğin teknolojilerden birinin siber zorbalığı önlemeye yardımcı olduğunu biliyorum. Bana bundan bahseder misin?

GR: Bu “Kindly” adında bir uygulama. Tarayıcıya eklenen Chrome uzantısı sayesinde; yapay zeka teknolojisine dayalı olarak siber zorbalığı erken bir aşamada tespit edebiliyor. Zorbalık olarak kabul edilebilecek bazı kelimeleri sabit olarak kodlamaya başladım ve sonra algoritmam bu kelimelere benzer sözcükleri belirledi. Zorbalık içeren bir sözcük ya da söz öbeği yazdığınızda size onu olduğu gibi düzenleme veya gönderme seçeneği sunuyor. Burada amaç kimseyi cezalandırmak değil. Bir ergen olarak, ergenlerin bazen öfkelendiğini biliyorum. Benim uygulamam, size söylediklerinizi yeniden düşünme şansı verir, böylece bir dahaki sefere ne yapacağınızı bilirsiniz.

AJ: Yani bunu çocukların telefonlarına mı yükleyeceğiz?

GR: Evet. Ebeveynlere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik bir anket yaptım. Dürüst olmak gerekirse, gençlerin bu uygulamayı kullanmak isteyeceklerini düşünmüyordum, ama sonuçlar beni oldukça şaşırttı.

AJ: Doğru. Benim çocuklarım "Telefonuma dokunma” diyerek tepki gösterirdi...

GR: Ben de öyle düşünüyordum. Ama gençlerin çoğu bana uygulamanın onları denetleniyormuş gibi hissettirmediğini söyledi. İşte bu konuda çok heyecanlandım, uygulamanın asıl amacının ne olduğunu anladılar.

AJ: İnsanların büyümelerine yardımcı olmak için bir araç olarak teknolojiden bahsetme şeklin çok yeni ve farklı bir şey gibi görünüyor. Bu kadar ileri görüşlü genç ve kadın bir mucit olması çok heyecan verici. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şaşırtıcı, çünkü kadınların zeki olduğunu düşünüyorum ama bilim ve teknoloji alanlarında çok az kadın var.

GR: Tipik bir bilim insanı gibi görünmüyorum. Televizyonda gördüğüm tüm bilim insanları yaşlı, genellikle beyaz erkekler... İnsanların cinsiyetlerine, yaşlarına, tenlerinin rengine göre roller verilmesi bana her zaman tuhaf gelmiştir. Bu yüzden.amacım gerçekten sadece dünyanın sorunlarını çözmek için kendi teknolojimi geliştirmek değil, aynı zamanda başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham vermek istiyorum. Çünkü kişisel deneyimlerime göre, etrafınızda kendiniz gibi birini görmediğinizde bu kolay olmuyor. Bu yüzden gerçekten bu mesajı yaymak istiyorum: Eğer ben yapabilirsem, sen yapabilirsin ve herkes yapabilir.