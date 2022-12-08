Time Zelenskiy'i ''yılın kişisi'' seçti

ABD merkezli Time dergisi 1927'de bu yana verdiği yılın kişisi ödülünü bu yıl Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e verdi

Time dergisi 1927’den bu yana her yıl düzenlediği 'Yılın Kişisi' ödülünün bu yılki kazananının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda oylama başlatan Time editörleri bu yıla damga vuran kişinin Ukrayna lideri Zelenskiy olduğu kararına vardı.

Öte yandan Zelenskiy ile birlikte ülkenin işgale direncine işaret eden "Ukrayna'nın ruhu" da Yılın Kişisi listesinde yer aldı.

Açıklanan aday listesinde ön elemede eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Beyonce, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, İngiltere Kralı 3. Charles ve iklim aktivisti Greta Thunberg de yer alıyordu. Finalistler arasında ise Florida Valisi Ron DeSantis, Elon Musk, İran'daki protestocular, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bulunuyordu.

Dergi geçtiğimiz yıl ise ünlü milyarder Elon Musk'ı yılın kişisi olarak belirlemişti.

Geçtiğimiz günlerde Britanya'nın önde gelen finans yayınlarından Financial Times da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' olarak belirlemişti.