Tiyatroda korkunç olay: Sanatçı hayatını kaybetti
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Bolşoy Tiyatrosu’ndaki set değişikliği sırasında devrilen sahne dekoru nedeniyle bir sanatçı hayatını kaybetti.
Rusya’nın en prestijli tiyatrolarından olan ve başkenti Moskova’da yer alan Bolşoy Tiyatrosu’nda Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov’un Sadko operasındaki set değişikliği sırasında sahne dekoru 37 yaşındaki sanatçının üzerine devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sahne dekoru altında ezilen sanatçının kimliği açıklanmazken, kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazanın ardından operanın hemen durdurulduğu ve seyircilerin tiyatrodan çıkarıldığını aktarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DAHA ÖNCE BİR KEMANCI HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Bolşoy Tiyatrosu’nda Temmuz 2013’te bir kemancı, orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.
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