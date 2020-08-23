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  3. 23 Ağustos 2020 12:55

Tokyo'da yüksek sıcaklık nedeniyle ölenlerin sayısı 148'e yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısının 148'e yükseldiği ortaya çıktı.

Tokyo'da yüksek sıcaklık nedeniyle ölenlerin sayısı 148'e yükseldi
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Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Tokyo Metropol Valiliği, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, son haftada 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ağustos başından beri başkent metropolünde sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Bir hafta içinde ölenlerin yüzde 80'inden fazlasının 70 yaşın üstünde olduğu, 14'ünün ise evinde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi.

Hava sıcaklığı Japonya'nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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