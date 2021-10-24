Törende kameralar önünde '''Türkçe konuş'' tokadı

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin yeni valisi, eski general Zeynelabidin Hürrem, bir albay tarafından devir teslim töreni sırasında yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Aşura Tümeni'nden Devrim Muhafızları Komutanı Albay Eyüp Alizade tarafından tokatlı saldırıya uğradı.

İran'ın yeni İçişleri Bakanı Ahmed Vahid'in de katılımcılar arasında olduğu Türk kenti Tebriz'deki törende saldırının ardından sahnede arbede çıktı.

Eski Devrim Muhafızları komutanı olan Hürrem Rezevi, şikayetçi olmayacağını açıklarken iddialara göre Rezevi, Türkçe konuşmadığı için saldırıya uğradı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Tebriz Savcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu belirtilen eylemci hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, Tebriz'deki Devrim Muhafızları Ordusu da yayınladığı yazılı açıklama ile Hürrem'e destek vererek söz konusu kişiyle ilgili yasal adımların atılacağını duyurdu.