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Trafikte sürücüye ''iskelet'' cezası: Aracı durduran polis gözlerine inanamadı

Trafikte sürücüye ''iskelet'' cezası: Aracı durduran polis gözlerine inanamadı
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir sürücü ‘paylaşımlı araç şeridi’ni kullanmak için yan koltuğuna plastik bir iskelet koyunca yaklaşık 16 bin 746 TL ceza ödedi.

Guardian’ın haberine göre polis geçen hafta sonu San Jose şehri yakınlarında sahte yol arkadaşıyla şeritte ilerleyen sürücüyü durdurdu.

 Aracın yan koltuğunda plastik bir iskelet, ‘Çığlık’ filmlerini anımsatan bir maskeyle oturuyordu.

Kaliforniya’nın yoğun trafiğinde sürücüler, araç içinde en az iki kişiyle seyahat ederse paylaşımlı araç şeritlerini kullanabiliyor.

Bunu fırsata çevirmek isteyen bir sürücü, yan koltuğuna plastik bir iskelet koydu ve 490 dolar (yaklaşık 16 bin 745 lira) ceza ödemek zorunda kaldı.

Sürücünün kimliği polis tarafından henüz açıklanmadı.

Kaliforniya otoyol devriyesi Facebook gönderisinde haberi esprili bir dille şöyle paylaştı:

“#cadılarbayramı’na yaklaşırken yolcu koltuğunda taşınan süslemelerin paylaşımlı şeridi kullanma gereksinimlerini karşılamadığını hatırlatmak isteriz.”

 

Etiketler iskelet trafik trafik cezası ceza
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