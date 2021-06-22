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Trafikte yeni dönem: Araçlarda karakutu zorunlu olacak

Trafikte yeni dönem: Araçlarda karakutu zorunlu olacak

Avrupa Birliği'nde gelecek mayıs ayından itibaren tüm araçlara karakutu takılması zorunlu hale gelecek.

Avrupa Birliği'nde araçlara da karakutu takılmaya başlandı. Gelecek yıl mayıs ayından itibaren satılacak araçlarda karakutu bulunması zorunlu olacak. Araçlara takılacak karakutunun incelemeleri Hırvatistan Ulaştırma ve Trafik Bilimleri Fakültesi'nde tamamlandı.

41 FARKLI VERİYİ TOPLAYACAK
41 farklı veri taşıyacak olan karakutu, bu verileri olası bir kaza durumunda, kazadan 5 saniye öncesine kadar toplayabilecek. İlgili veriler arasında özellikle aracın hızı, frenlemesi, direksiyon açısı, yoldaki eğimi ve emniyet kemerleri başta olmak üzere aracın çeşitli güvenlik sistemlerinin çalışıp çalışmadığı yer alıyor. Sistem ayrıca kesin araç tipini belirlemeyi ve üreticilere endişe uyandıran olaylar hakkında geri bildirim sağlamayı mümkün kılacaktır.

Tüm verilerin anonim hale getirileceği taahhüt ediliyor. Veriler araç kimlik numarasını veya araç sahibini tanımlayabilecek diğer bilgileri içermeyecek ve uçak karakutu uçuş kayıt cihazlarının aksine, sürücülerin görüşmeleri de kaydedilmeyecek.

KAZALARIN NEDENLERİ DAHA İYİ ANLAŞILACAK
Uygulama ile kazaların nedenleri daha iyi anlaşılabilecek. Uygulamanın karayollarındaki ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması da bekleniyor.

DEĞERİ 724 LİRA
Karakutunun değeri ise 70 euro (yaklaşık 724 lira) olacak. Avrupa'da halen üretilen bazı araçlarda karakutu kullanılıyor. Karakutu, aracın ön kısmında sürücü ve yolcu koltuğu arasında bulunuyor.

2024'E KADAR GEÇİŞ TAMAMLANACAK
Avrupa otomotiv sektörünün 2024 yılına kadar geçiş sürecini tamamlaması öngörülüyor. 2024 yılından itibaren Avrupa Birliği'nde ilk kez sigorta yapılacak tüm araçların karakutuya sahip olması zorunlu olacak.

Etiketler avrupa birliği karakutu trafik
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