Trans siyasetçisi cinsiyet değiştiriyor

Rusya'nın ilk trans siyasetçisi doğduğunda kendisine atanan cinsiyete geri dönerek özür diledi ve kendisinin "vatansever" olduğunu belirtti.

Rusya'nın ilk transseksüel politikacısı, Telegram'daki bir gönderisinde, bu kararı Ortodoks Orucu sırasında, annesinin kendisine yedi aylıkken vaftiz edildiğini söylemesi üzerine verdiğini söyledi.

Aleshin, "Atalarımın eski albümlerini inceledim, onlar için dua ettim ve bu, benim erkek olduğum fikrinin yerleşmesine yardımcı oldu" diye yazdı ve şunu ekledi: "Vatanseverim, bu yüzden Rusya'da yaşıyorum. Bütün Rus halkından özür dilerim!”

Aleshin, doğduğu cinsiyete dönme kararının Paskalya öncesinde yaşanan bir "ruhsal ıstırap" döneminin ardından geldiğini söyledi.

Kendini kadın olarak tanımlayan ve uzun sarı saçları olan Aleshin, daha önce Sibirya'nın Altay bölgesindeki Grazhdanskaya Initsiativa partisinin bölgesel bölümünün başkanıydı. Geçen yıl bölge valiliğine aday olmayı planlamıştı ancak aday olmak için yeterli imzayı toplayamamıştı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRİLMESİ YASAKLANDI

Temmuz ayında Başkan Putin tarafından onaylanan yasa, cinsiyet geçiş sürecinin bir parçası olarak hormon tedavisini de yasakladı ve resmi belgelerde veya kamu kayıtlarında bir kişinin cinsiyetinin değiştirilmesini imkansız hale getirdi. Daha önce Aleshin, erkekten kadına geçişinin yaklaşık bir buçuk yıl sürdüğünü söylemişti.

Aleshin, eylül ayında bir gazeteye verdiği röportajda, Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya partisinin "popülerlik kazanmak ve mümkün olduğu kadar uzun süre iktidarda kalabilmek için bu yasayı kabul ettiğini" söyledi ve şunu ekledi: "Bu, toplumda daha fazla nefret yaratacaktır."

Yasa, son on yılda Rusya'da LGBTQ kişilere karşı uygulanan ayrımcılık dalgasının bir parçası. Ülke, 2013'te küçükler arasında "geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin" kamu tarafından onaylanmasını yasakladı ve 2022'de bunu yetişkinlere de genişletti. 2020'de eşcinsel evlilikler yasaklandı.

Putin ve Ortodoks Kilisesi'ndeki müttefikleri, önlemlerin "geleneksel aile değerlerini" korumak için gerekli olduğunu söylüyor.