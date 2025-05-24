Tren istasyonunda bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Hamburg kentinde tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.

Almanya’nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 4 kişinin ağır, 14 kişinin de hafif yaralandığı bildirildi. Hamburg polisi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saat 18.00’e doğru Hamburg-Münih seferini yapacak yolcuların beklediği 13/14 numaralı peronda bıçaklı bir saldırı yaşandığı kaydedildi. Polis, saldırganın kimliğinin belirlendiğini ve 39 yaşında bir kadın olduğunu belirtti. Daha önceki dönemlerde başka olaylardan polis kayıtlarına geçen saldırganın ruhsal sorunları nedeniyle bir psikiyatride tedavi gördüğü de aktarıldı.

DHA